Politi til stede ved skole

Københavns Politi har fredag formiddag været til stede ved Grøndalsvængets Skole i Københavns nordvestkvarter i forbindelse med en trusselsag.

Det oplyser pressevagten ved Københavns Politi.

Tre personer er anholdt for trusler mod en fjerde person. Det er ikke foregået på selve skolen, men anholdelserne er sket i nærheden af skolen.

Ekstra Bladet har set en besked, som skolen har sendt til forældre til børn på skolen. Her fremgår det, at mændene havde søgt tilflugt på skolen, hvorfor politiet mødte talstærkt op.

Af beskeden fremgår det, at en del 4.-6. klasser formentlig har set optrinnet fra deres klasselokaler.

Skolen valgte efter aftale med politiet at lukke skolegården ned i en periode for at give politiet arbejdsro. Det varede cirka en time.

Forældre bliver opfordret til at tale med deres børn om, hvad de har set, så det kan blive afsluttet på en god måde.

