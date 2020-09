Østjyllands Politi er torsdag formiddag til stede ved en adresse på Mariagervej i Randers.

Det oplyser de på Twitter.

Årsagen er, at en person er fundet død, og politiet er nu i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder.

Politiet oplyser, at de foreløbig ikke har yderligere oplysninger i sagen, men at de er ved at klarlægge, hvad der er sket.

Ekstra Bladet følger sagen ...