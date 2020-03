Politi undersøger fund af skelet

Østjyllands Politi har fundet et skelet på Virup Skovvej i Hjortshøj

Der er blevet fundet et skelet i en grøft Virup Skovvej i Hjortshøj.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvor der står følgende:

'De foreløbige undersøgelser viser, at skelettet har ligget på findestedet i længere tid. Politiet har afspærret et område omkring findestedet. Politiets teknikere er tilkaldt for yderligere undersøgelser af skelettet.'

Politiet ønsker ikke at informere yderligere om fundet. De regner med at være på stedet ud til aftenen.

- Der er rigtig mange politibiler og udrykningskøretøjer. De kom vist sidst på eftermiddagen. De går rundt med hunde dernede. De ville ikke rigtig sige så meget til mig, fortæller et øjenvidne til Ekstra Bladet.

