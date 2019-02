Politi undersøger gammel sag med hunde

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tirsdag aften er Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til stede ved Holberghallen i Dianalund.

Her er politiet rykket ud med indsatsleder, teknikere og hunde, oplyser en kilde ved navn Niels til Ekstra Bladet. Vagtchef Jan Nielsen bekræfter over for Ekstra Bladet, at man er til stede i Dinanalund.

- Vi er ved at undersøge med hunde derude. Der er tale om en gammel sag, som vi vil afslutte. Det drejer sig om en sædelighedssag, men andet kan jeg ikke sige, fortæller han.

Der skulle også være projektører tændt ved hallen, hvor politiet altså undersøger med hunde. Vagtchefen vil dog ikke svare på, om man søger efter eksempelvis narkotika eller våben.

- Det har jeg ingen kommentar til, lyder svaret.

Der er heller ikke muligt at få at vide, hvor mange betjente der er indsat under aktionen.

- Vi oplyser aldrig, hvor mange vi er til stede, siger en kortfattet Jan Nielsen.

Frivillige i hallen skulle angivelig være blevet bedt om at forlade stedet. Det er endnu uvist, hvor lang tid aktionen vil tage.

Klokken 19.40 oplyser vagtchef Jan Nielsen, at aktionen fortsat er i gang.

- De er ikke kommet retur endnu, men andet kan jeg simpelthen ikke sige på nuværende tidspunkt.

Opdateres ...