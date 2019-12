Politi undersøger muligt knivstik

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En mand på 26 år har været udsat for vold på Blegkilde Allé i Aalborg.

- Han er angiveligt blevet stukket med en kniv formentlig. Der er i hvert fald et slags stik i det ene ben, siger Jesper Sørensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Den forurettede bliver ifølge politiet oplysninger sandsynligvis ikke indlagt på hospitalet, og at han får nogle sting for at lappe skaden sammen.

Politiet har onsdag aften været til stede ved gerningsstedet i mange timer, hvor de undersøger sagen, men der er stadig meget usikkerhed om, hvad der er sket.

De fik anmeldelsen klokken 19.25, og de er stadig der ude flere timer senere.

- Der er divergerende forklaringer om, hvor mange gerningsmænd, der står bag, siger han videre.

- Jeg kan ikke sige så meget andet. Vi forsøger at få klarlagt de nærmere omstændigheder. Det er også derfor, vi stadig undersøger gerningsstedet, siger vagtchefen.

Politiet arbejder med, at der var mellem fire og ti gerningsmænd.

Har man bemærket noget eller været vidne til episoden, hører politiet meget gerne nærmere på telefon 114.