Politi undersøger muligt skyderi: Person hørte fire-fem skud

Politiet rykkede natten til lørdag talstærkt ud til Bøgeparken i Vollsmose, efter en borger havde anmeldt, at der var blevet affyret flere skud ved en multibane i området.

Det fortæller Fyns Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse om, at der er blevet affyret fire-fem skud ved den her multibane, som de unge bruger til at spille blandt andet fodbold og basket, og det tager vi selvfølgelig meget alvorligt. Så vi sendte et stort hold derud, og vi undersøgte blandt andet området med hunde, siger Steen Nyland, der er vagtchef hos Fyns Politi.

Ingen tegn på skud

Politiet fandt dog ikke umiddelbart tegn på skud i forbindelse med deres undersøgelser.

- Vi fandt ikke noget derude, men det er vigtigt at understrege, at der godt kan være noget om det, selvom vi endnu ikke har fundet noget. Vi efterforsker selvfølgelig stadig sagen, siger vagtchefen.

Steen Nyland opfordrer derfor også borgere, der har set noget, til at tage kontakt til dem.

- Vi hører meget gerne fra vidner, der eventuelt har set eller hørt noget, og som kan gøre os klogere på sagen.

Ved du noget om sagen, så kan Fyns Politi kontaktes på 114.