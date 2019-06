Politi undersøger muligt skyderi

Politiet er fredag aften talstærkt til stede på Kongelundsvej omkring nummer 57 på Amager i København.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi har fået en anmeldelse om muligt skyderi, og det er vi i gang med at undersøge, siger vagtchef Henrik Stormer til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at politiet modtog anmeldelsen klokken 22.05. Han har foreløbig ikke flere oplysninger i sagen.

Ved det formodede gerningssted ligger blandt andet en Netto-forretning. Læsere oplyser til Ekstra Bladet, at politiet har afspærret et større område, og at de blandt andet eftersøger området med hunde.

Opdateres...