Politi undersøger skudepisode

Der er blevet affyret skud i Brøndby Nord Vej i Brøndby søndag aften.

Tidlig mandag morgen kan politiet ikke melde noget ud, hvorvidt der er nogen anholdt i sagen.

Vagtchefen kan dog tidlig mandag oplyse, at de fortsat arbejder med sagen og har gjort det hele natten, men at de ikke havde flere oplysninger i sagen for nu.

Politiet var søndag aften massivt til stede i området omkring Brøndby Nord Vej og Brøndbyøster Station.

Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

- De kører rundt med mange patruljevogne i området herude. De har spærret af til Brøndby Nord Vej, og de har også været oppe og søge omkring stationen, siger han.

Foto: Kenneth Meyer

Han fortæller, at politiet også var til stede med hundepatruljer, men foreløbig så de ikke ud til at søge efter noget konkret med hundene.

Vi efterforsker i øjeblikket en skudepisode Brøndby Nord Vej i Brøndby. Ingen personer ramt. Politiet har ikke flere oplysninger for nuværende. — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) August 2, 2020

Flere patruljevogne kørte rundt i området og søgte tilsyneladende efter noget, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet

En helikopter blev desuden blevet sendt i luften og søgte i området, fortæller han.

.

Foto: Kenneth Meyer

En helikopter søger i området. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra politiet til tilstedeværelsen. Over for Ritzau oplyser politiet dog, at der er blevet affyret skud, og det skriver de også på Twitter.

- Vi har fået en anmeldelse om skud derude fra området, og vi kan bekræfte, at der er affyret skud, men ingen personer er kommet til skade i den forbindelse, siger vagtchefen.

Så sent som torsdag aften blev der også affyret skud på netop Brøndby Nord Vej. Heller ikke i den forbindelse blev nogen ramt.

Ekstra Bladet følger sagen ...