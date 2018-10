Politi undersøger skyderi: gerningsmænd stak af på knallert

Ved du noget? Send os et tip i en sms/mms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Der er søndag aften blevet affyret skud ved Gersagerparken i Hundige.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Umiddelbart er der ingen, der er blevet ramt, vi har i hvert fald ikke kunnet finde nogen, siger Henrik Olesen, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Han ønsker ikke at oplyse, hvorvidt politiet har fundet tekniske beviser på, at der rent faktisk er blevet skudt.

- Vi har modtaget en anmeldelse, og vi arbejder stadig på stedet, siger han.

Politiet afviser ikke, at skyderiet kan have en tilknytning til den igangværende bandekonflikt. Foto: Kenneth Meyer

Politiet vil ikke komme nærmere ind på den videre efterforskning, men oplyser, at skuddene formentlig er afgivet af flere personer, der har været kørende på en knallert.

- Vi undersøger flere mulige gerningsmænd, siger vagtchefen.

Ingen personer er anholdt.

Politiet ønskede søndag aften ikke at oplyse yderligere i sagen, oplyser vagtchefen. Men mandag morgen har politiet så flere informationer om søndagens skyderi.

- Vi eftersøger to maskerede personer i mørkt tøj, der kørte på en knallert under skyderiet. Vi har ikke fået fat på dem endnu, og vi har ingen formodet alder eller køn på de to. Vi formoder dog, at der er tale om mænd, siger vagtchef Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Han fortæøller videre, at der er skudt mod lokale teenagere. Vagtchefen vil ikke afvise, at skyderiet kan have relation til den igangværende bandekonflikt.

- Det ved vi ikke med sikkerhed, men det er i hvett fald indenfor viasitationszonen, som udløber i dag.

Det er netop planen, at visitationszonen udløber klokken 24 mandag aften, men det kan der laves om på, siger Martin Bjerregaard.

- Det giver mening at se på en forlængelse, men det ved jeg ikke endnu. Vi kigger naturligvis på, om den skal opretholdes.

Ekstra Bladet følger sagen...

