Politi undersøger skyderi

Københavns Politi var fredag aften i Valby for at undersøge et skyderi

Politiet undersøgte fredag aften en anmeldelse om skud ved et fitnesscenter på Værkstedsvej i Valby. Anmeldelsen indløb klokken 22.46.

Der er ingen meldinger om, at nogen skulle være blevet ramt, men Ekstra Bladet har billeder af et skudhul i en rude i bygningen.

'Der er ikke konstateret personskade. Sagen undersøges nærmere', skriver politiet på Twitter.

To skud

Ifølge TV 2 har tekniske undersøgelser vist, at der er afgivet to skud. Ekstra Bladets mand på stedet fortalte fredag ydermere, at der var fundet flere patronhylstre på jorden.

Det fremgår ikke, hvem der har anmeldt det mulige skyderi, eller hvornår det skulle være sket.

Klokken 00.48 skrev politiet, at de ikke har yderligere kommentarer.

Ekstra Bladet arbejder tidligt lørdag morgen på en opdatering fra politiet.

Efter anmeldelse om muligt skud er Københavns Politi til stede på Værkstedvej i Valby. Der er ikke konstateret personskade. Sagen undersøges nærmere. Der er ikke yderligere oplysninger. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) November 1, 2019