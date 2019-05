Politi undersøger: Var rådyr årsag til motorcyklists død

Familien dybt berørt over rygter om for høj hastighed ved motorcykel-ulykke tirsdag aften

Østjyllands Politi undersøger nu, om det var påkørslen af et rådyr, som tirsdag aften kostede en 34-årig motorcyklist livet.

Ulykken skete på Ormslevvej ved Aarhus.

Ifølge familien var den 34-årige mand på vej på arbejde, da han mistede herredømmet over motorcyklen. Han blev formentligt dræbt på stedet, da han ramte et træ i vejsiden.

I nærheden af ulykkesstedet er der efterfølgende blevet fundet et påkørt rådyr.

- Det er korrekt, at der er fundet et påkørt rådyr, og det indgår naturligvis i vores undersøgelser af ulykken. Om det er rådyret eller andre omstændigheder, der er årsag til ulykken, er forsat umuligt at fastslå på nuværende tidspunkt.

- En bilinspektør har været på stedet og foretaget opmålinger. Vi afventer nu hans rapport, siger Janni Lundager, der er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi.

Familien dybt berørt

Søsteren Anja Jørgensen er dybt berørt over at have mistet sin bror under så tragiske omstændigheder.

- Der går så mange rygter om, at han har kørt alt for stærkt. Folk tænker jo altid, at motorcyklister kører for stærkt og for hensynsløst.

I familien er vi meget kede af alle disse rygter. For min bror var netop en meget hensynsfuld motorcyklist. Han har jo ikke haft en chance for at undgå rådyret, som lynhurtigt er kommet op af grøften.

- Der er kun et træ på den strækning, hvor han kørte. Og lige præcis det træ rammer han så. Det er så uheldigt og så tragisk, siger Anja Jørgensen til Ekstra Bladet.

Slynget af

Anja Jørgensen fortæller, at familien har talt med en kvindelige løber, som sekunder før ulykken blev passeret af motorcyklisten.

- Kvinden fortæller, at hun ikke kunne bedømme hastigheden, men at det ikke virkede som om, at han kørte med høj fart. Løberen og en bilist fandt umiddelbart efter ulykken min bror, som var slynget af motorcyklen. Der blev givet førstehjælp, men det var ikke muligt at redde hans liv.

Den 34-årige mand har haft motorcykel, siden han var 19 år.

- Han var meget erfaren og meget hensynsfuld. For eksempel kørte han aldrig med nogen bag på motorcyklen, fortæller søsteren.

Familien har ikke ønsket at få offentliggjort den dræbte mands navn.