Politi undersøger: Yngre mand fundet død på græsareal i park

En ung mand er torsdag morgen fundet død i Valbyparken i København. Han er død under mistænkelige forhold.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi er på sagen, erfarer Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er et massivt politiopbud, og at et stort område er afspærret.

Han fortæller, at den døde ligger ude på et græsareal. Kriminalteknikere har været tæt på ham, formentlig for at undersøge hans identitet, men ellers er der en omfattende spor-sikring i gang ude i området omkring den afdøde.

Der er flere politibiler og indsatslederbil på stedet.

Politiet vil ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt.

Foto: Kenneth Meyer

