Politi undersøgte forhold: Tog holdt stille

Togene holdt tidligt lørdag morgen stille mellem Københavns Hovedbanegaard og Østerport.

Det oplyser DSB.

Standsningen skyldes politiets arbejde på stedet, men trafikken ruller nu igen.

- Vi fik en anmeldelse fra en lokofører om, at der befandt sig en mand på skinnerne omkring Nørreport, siger Jesper Frandsen, der er vagtchef hos Københavns Politi.

Manden havde lettere kvæstelser og er blevet kørt på Rigshospitalet. Hvordan mandens skader er opstået, kan politiet på nuværende tidspunkt ikke sige noget om.

- Vi tog derud for at undersøge, hvorfor han opholdt sig der. Han havde medbragt forskellige remedier, der indikerer, at han ledte efter et sted at sove. For eksempel en dyne, siger Jesper Frandsen.