Politi: Ung kvinde stjal mørbrader for at betale gæld

Fem kalvemørbrader og fem oksemørbrader. Alle ti af dansk luksuskvalitet, som ville få enhver kødelskers tænder til at løbe i vand.

Dem fandt en 25-årig kvinde fra Svinninge ikke anledning til at betale de 4000 kroner, som indkøbet ville have kostet hende, da hun tirsdag eftermiddag forlod Meny i Himmelev uden at betale.

Det fortæller supermarkedets købmand gennem 15 år, Søren Rasmussen, til Ekstra Bladet.

- Hun er inde og handle.. eller nej.. inde og stjæle og når at stikke af, før vi opdager det, fortæller købmanden, som hurtigt opdagede, at der manglede en hel del slagtet kvæg i kølemontren.

Så kom hun igen

Derfor kiggede man butikkens videoovervågning igennem. Den viste optagelser af en kvinde, der gik hen til kølemontren med en kurv, som hun lagde alle mørbradene ned i, hvorefter hun forlod supermarkedet via grøntafdelingen uden at betale for kødet. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

Ordensmagten blev da også involveret i det besynderlige butikstyveri.

- Guddødeme om hun ikke en times tid efter igen går rundt nede ved oksemørbradene med en kurv, siger Søren Rasmussen, som sammen med sine medarbejdere gjorde store øjne over gensynet med kvinden.

- Hun lægger godt mærke til, at vi er fire-fem stykker, der kigger på hende, og så bevæger hun sig mod udgangen.

Almindelig dansk pige

Kvinden nåede dog ikke så langt, men blev standset af købmanden, som tilbageholdt hende, indtil politiet ankom.

Kvinden er ifølge købmanden ikke stamkunde i butikken.

- Jeg tror ikke, jeg har set hende før. Hun er bare en almindelig dansk pige. Ikke en, man ville tro var butikstyv.

I første omgang nægtede kvinde, at hun havde stjålet noget, men efter at have fået forevist butikkens videoovervågning, kunne hun ifølge købmanden ikke længere løbe fra episoden.

Søren Rasmussen ønsker ikke at gøre detaljeret rede for, hvordan kvinden reagerede, da hun var blevet fanget.

- Men hun ville gerne gå.

Skyldte penge

I stedet måtte hun følge med på politistationen til afhøring.

Her forklarede hun ifølge døgnrapporten, at hun havde stjålet kødet for at skaffe penge til en mand, hun havde gæld til.

Ifølge forklaringen overdrog hun kort efter tyveriet mørbradene til den bekendte, som betalte hende 500 kroner.

Kvinden var i besiddelse af 500 kroner, som politiet beslaglagde.

Det mente kvinden ikke, de havde ret til, og hun krævede beslaglæggelsen forelagt retten, som nu skal tage stilling til om politiets indgreb var efter bogen.



Ved hjælp af kvindens oplysninger fandt politiet frem til manden, som ifølge kvinden var aftager af det danske kød.

Der er tale om en 24-årig mand uden fast bopæl, som blev sigtet for at medvirke til butikstyveri. Han nægtede kendskab til sagen, og det lykkedes ikke politiet at finde de stjålne mørbrader.

Kvinden blev efter afhøringen løsladt, men både hun og hendes formodede medgerningsmand kan se frem til at høre mere fra politiet.

Kødet er væk

Havde politiet fundet de stjålne mørbrader, kunne Meny på grund af fødevarelovgivningen ikke bruge dem til noget.

Hele miseren ærger købmanden, som understreger, at det var rigtig godt dansk kød:

- Det var noget, vi da gerne ville spise selv, siger Søren Rasmussen, som har meddelt politiet, at man vil kræve erstatning for tyveriet.

Selvom det hænder, at nogen stikker en flæskesteg ind under frakken uden at betale, mindes han ikke et tilsvarende tyveri.

- Det plejer ikke at være i de mængder og var lidt besynderligt.