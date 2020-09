Politi: - Vi holder skarpt øje

Politiet er ekstra opmærksomme på unge menneskers adfærd i nattelivet i øjeblikket.

Ekstra Bladet har lørdag aften været i kontakt med landets politikredse for at få en status på, hvordan de unge mennesker gebærder sig i nattelivet.

Men det ser ud til, at de fleste har forstået det budskab, rigspolitichef Thorkild Fogde lørdag lagde for dagen.

Fred og ro

- Vi har været en tur i Kødbyen og kigge lidt, men det eneste vi har gjort, er at rette lidt på et par bænke, siger vagtchef Michael Andersen fra Københavns politi, da han taler med Ekstra Bladet.

- Udover det, så har vi en indsatsleder der kører lidt rundt og kigger. Der har været fred og ro, så jeg har ikke så meget mere at sige, tilføjer han.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi er også meget opmærksomme på unge menneskers adfærd i nattelivet i øjeblikket, men oplever heller ikke de store problemer.

- Vi er meget opmærksomme og holder skarpt øje i øjeblikket, men der har altså ikke været tilfælde endnu, hvor vi har måtte gribe ind, fortæller vagtchefen, da han taler med Ekstra Bladet.

Klar opfordring fra politiet

Dagens opfordring på politiets pressemøde var klar.

- Det er stærkt bekymrende, at der ikke bliver holdt afstand i nattelivet, lød det lørdag eftermiddag fra Anne Tønnes, der politidirektør hos Københavns Politi.

- Spring festen over og hold afstand, lyder hendes opfordring. Problemet er, at for mange samles de samme steder - og ikke mindst i det københavske festmiljø.

- Rigtig mange unge mennesker lægger et voldsomt tryk på restauranter og barer, tilføjede Anne Tønnes.

Se også: Politiet advarer unge: Mundbind i nattelivet