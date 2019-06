Politi: Vi ser altid på ligheder med uopklarede sager

I kriminalsager er det normalt, at politiet ser på, om der er lighedspunkter med uopklarede sager

- Helt generelt er det altid sådan, at man ser, om der er ligheder med andre sager, der er uopklaret.

Sådan lyder det fra vicepolitiinspektør Søren Ravn, Sydsjællands Politi, til Ekstra Bladet efter weekendens fængsling af to mænd i sagerne om drab på ældre enlige mænd på det sydvestlige Sjælland.

Søren Ravn er politiets efterforskningsleder på drabene på 68-årige Kiehn Andersen i Ruds Vedby og den 80-årige Poul Jørgensen i Vemmelev. Ofrenes huse blev sat i brand. I et af tilfældene blev den døde først fundet nogle dage senere i en sø i en nærliggende grusgrav.

En af de to varetægtsfængslede er en 42-årig mand, der har tilknytning til Korsør.

I dag skriver det lokale medie Sjællandske, at det har kilder, som oplyser, at politiet efterforsker den 42-åriges mulige tilknytning til drabet på den 17-årige Emilie Meng for tre år siden.

Søren Ravn vil over for Ekstra Bladet ikke kommentere Sjællandskes oplysninger, men siger helt overordnet, at politiet altid ser på, om der er ligheder med uopklarede sager.

Mistanke om dødsvold

Den 42-årige har i et grundlovsforhør i weekenden erkendt de faktiske omstændigheder i sagerne om de to ældre mænds død, men er alene fængslet på en mistanke om den mildere straffelovs-paragraf end drab, vold med døden til følge.

Hans forsvarsadvokat Lars Urup har forklaret, at han på grund af rettens lukkede døre er afskåret fra at fortælle om sin klients forklaring.

På denne landejendom blev den 80-årige Poul Frank Jørgensen dræbt, og hans hus sat i brand. Foto: Per Rasmussen

På spørgsmålet om han har hørt noget til, at der skulle være en efterforskning mod hans klient i Emilie-sagen, siger advokaten:

- Det overrasker mig. Det har jeg ikke hørt noget om. Man har jo i denne sag at gøre med to gamle mænd, der er kommet af dage, mens Emilie Meng var en ung pige. Jeg har svært ved at se sammenhængen, siger han.

Det uopklarede drab på Emilie Meng er et blødende sår i Korsør-området. Pigen forsvandt efter en bytur, og et halvt år senere blev hun fundet i en lille sø i et område ved Regnemarks Bakker i Borup, 60 kilometer fra Korsør.

Mai-Brit Storm Thygesen, der er bistandsadvokat for Emilie Mengs familie, oplyser i en sms til Ritzau, at hun har læst Sjællandskes artikel, men ellers ikke er bekendt med oplysningerne.