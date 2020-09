Politi-video chokerer: Sort mand død af kvælning

Endnu en video af en sort mand, der mister livet efter en hårdhændet anholdelse, er blevet offentliggjort i USA og skaber fornyet debat om politiets opførsel under anholdelser af sorte mennesker.

Det skriver nyhedsbureauet Associated Press.

Det er familien til midaldrende Daniel Prude, som onsdag har offentliggjort videoen. Den er optaget fra en politibetjents ansigtskamera sidst i marts.

Manden mistede livet, efter at en gruppe politibetjente havde sat en stofpose over hovedet på ham og presset hans ansigt ned i asfalten i to minutter. Forinden havde politiet fået en anmeldelse fra et familiemedlem til manden om, at han var gået hjemmefra, og at han havde psykiske problemer.

- Jeg anmeldte min bror, fordi han skulle have hjælp. Ikke fordi han skulle lynches, siger anmelderen Joe Prude, der er bror til den afdøde.

- Hvordan kunne I se ham og undgå at få opfattelsen 'manden er forsvarsløs, helt nøgen og siddende på jorden. Han har allerede håndjern på. Helt ærligt. Hvor mange flere brødre skal dø, før samfundet forstår, at det her skal stoppe.'

Lagt ned i snevejr

Videooptagelsen blev offentliggjort onsdag i forbindelse med en pressekonference. Den viser, hvordan Prude har taget sit tøj af og giver sig til at beklage sig, da politiet beder ham om at sætte sig med hænderne bag ryggen. Prude er oprevet og råber, mens han sidder på vejen iført håndjern. Det sner en smule.

- Giv mig din pistol, jeg har brug for den, kan man høre, at Prude råber.

Endnu en video er dukket op af en sort mand, som bliver hårdhændet behandlet af politiet i USA. Manden døde efterfølgende. Foto: AP

Herefter smøger en betjent en hvid stofpose over Prudes hoved. Hensigten var at undgå, at Prude ville give sig til at spytte efter betjentene. Stofposer begyndte at blive anvendt, da covid 19-pandemien hærgede i New York.

Mens Prude kræver, at betjentene fjerner stofposen, bliver han lagt ned, og en hvid betjent holder hans hoved i asfalten med begge hænder. Betjenten fortæller ham, at han skal køle ned og stoppe med at spytte. En anden betjent sætter et knæ i ryggen på Prude.

Det får Prude til at udbryde, at betjentene forsøger at dræbe ham. Kort efter bliver hans stemme mere afdæmpet og lyder mere forpint under hætten.

- Okay stop. Gør det nu. Gør det nu, siger Prude, inden hans råb bliver til klynk.

Føles kold

Det lader til, at betjentene bliver bekymrede, efter at Prude stopper med at bevæge sig og falder sammen, og de lægger mærke til, at der kommer vand ud af munden på ham.

- Hvad så, mester. Kaster du op, siger en betjent. En anden nævner, at han har været udenfor nøgen i gaderne i et stykke tid.

- Han føles temmelig kold, siger en tredje.

Videoen viser, at Prudes hoved har været holdt nede i lige over to minutter.

Herefter bliver hætten og håndjernene fjernet, så paramedicinerne kan komme til og udføre livreddende førstehjælp på manden.

En retsmedicinsk erklæring har vist, at Prudes død skyldtes komplikationer fra mangel på ilt i en situation, hvor vejrtrækning har været fysisk vanskelig.

Desuden bliver det også nævnt, at Prude var akut forgiftet med det hallucinerende stof PCP, og at det kan have været en medvirkende årsag.

Anholdt tidligere

Inden Prudes dødsfald havde han taget toget fra Chicago for at besøge sin bror. Han var blevet sat af toget før endestationen på grund af sin 'urolige opførsel'.

Politiet havde haft anholdt Prude otte timer før episoden, der senere førte til hans død. Det skete, fordi hans mentale tilstand skulle vurderes. Men hans bror fortalte under pressekonferencen, at Prude kun var på hospitalet i nogle få timer.

Politiet reagerede på ny, da broren Joe ringede til alarmcentralen ved tretiden om natten.

Daniel Prudes dødsfald har været efterforsket af statsadvokaten i New York siden april. Efterforskningen pågår stadig, oplyste familien onsdag.

Demonstranter anholdt

Efter pressekonferencen krævede aktivister, at de involverede betjente skulle retsforfølges og sigtes for drab, og at de samtidig skulle fritages for tjeneste, mens efterforskningen står på.

- Politiet har igen og igen vist os, at de ikke er i stand til at håndtere individer med mentale problemer. Disse betjente er uddannet til at dræbe og ikke til at berolige. Disse betjente er uddannet til at latterliggøre i stedet for at støtte Daniel Prude, siger Ashley Gantt under pressekonferencen. Hun er medlem af foreningen Free The People ROC.

Senere onsdag blev flere medlemmer af samme forening anholdt kortvarigt, efter at de forsamlede sig ved det lokale politis hovedkvarter, og flere gik ind i bygningen.

Senere samlede demonstranterne sig på stedet, hvor Prude blev anholdt. Han var far til fem børn, der alle var voksne. I året frem til sin død arbejdede han som lagermedarbejder.