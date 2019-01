Politi vil lade byret genoptage fire udsatte hashsager

Københavns Politi anmoder byretten om at fortsætte fire hashsager, som blev sat i bero i oktober 2016.

Det skete efter mistanke mod anklageren om mulige strafbare forhold i en lignende sag.

Sagen, der er kendt som en af Pusher Street-sagerne, blev afbrudt i Østre Landsret i oktober 2016, da der opstod mistanke mod anklageren.

Mistanken drejede sig om anklagerens kontakt med politifolk, der skulle vidne i sagen. Tidligere senioranklager Trine Sorgenfri blev efterfølgende tiltalt i sagen.

Som følge af efterforskningen mod Trine Sorgenfri anmodede anklagemyndigheden Københavns Byret om at udsætte fire andre sager om hashhandel på Christiania.

Det skyldtes, at vidneførslen i de fire sager til dels var sammenfaldende med vidneførslen i den udsatte ankesag.

Det er disse fire hashsager, som nu skal have en ny berammelse i byretten efter mere end to års pause.

Den ene af sagerne er den såkaldte Gazastribe-sag, mens de tre andre er sager udledt af det såkaldte Nordlys-kompleks.

I Gazastribe-sagen er seks personer tiltalt, mens der i de tre andre er tiltalt henholdsvis ni, otte og syv personer.

Desuden har 11 tiltalte i sagen fra Østre Landsret afventet afgørelsen i anklagersagen.

Den 19. november blev Trine Sorgenfri idømt fire måneders fængsel - heraf tre betinget - for at lyve over for Østre Landsret og for at anspore tre politiagenter til at gøre det samme.

Til gengæld blev hun frifundet for mulig påvirkning af politividners forklaringer i forbindelse med en sag om hashsalg på Christiania.

Anklagemyndigheden oplyste i begyndelsen af december, at dommen ikke bliver anket. Da Trine Sorgenfri heller ikke har valgt at anke, er dommen endelig.