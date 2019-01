Politi: Yderligere to dræbt i togulykke

Fyns Politi oplyser, at der i nattens løb er fundet yderligere to dræbte i det forulykkede tog. Dødstallet er dermed opjusteret til otte

Fyns Politi har torsdag morgen opjusteret dødstallet efter ulykken på Storebæltsbroen til otte. Hidtil har det været oplyst, at seks personer omkom i ulykken.

De yderligere to omkomne personer er fundet under nattens arbejde i det forulykkede tog.

Det oplyser Fyns Politi på et pressemøde torsdag morgen.

- Vi har arbejdet hele natten ihærdigt på at undersøge de to tog.

- Som vi fortalte i går, så foregik de første dele af vores undersøgelser under meget svære vilkår: Vind, vejr, meget svære skader på toget. Og de skader gjorde, at det var vanskeligere end som så at komme ind i alle afkroge af toget.

- Desværre har vores undersøgelser her i nat vist, at der var yderligere to dræbte i toget i forhold til, hvad vi kunne verificeret oplyse i går, sagde politidirektør Arne Vedsted Gram fra Fyns Politi på pressemødet klokken otte.

Politidirektør Lars Vedsted Gram under pressemødet torsdag morgen. Foto: Ekstra Bladet TV

Politiet har torsdag morgen endnu ikke endeligt identificeret de omkomne, men der er tale om fem kvinder og tre mænd. Der er ingen børn iblandt de omkomne.

Politiet fortæller, at man er sikker på identiteten på fire af de dræbte, mens man arbejder på at komme frem til identiteten på de fire sidste.

De omkomne har meget svære skader, og politiet anvender derfor både DNA-spor og tandkort for at identificere de omkomne.

- Vi har arbejdet med tog med meget svære skader, og nogle personer med nogle meget svære læsioner, sagde chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj, som samtidig oplyste, at der nu med sikkerhed ikke findes flere dræbte i toget.

- Det har været vigtigt for os at få fat i alle de pårørende til de savnede og få taget hånd om dem og få dem informeret om, hvordan situationen er. Og det arbejde, vi har med at identificere de omkomne i toget, har selvfølgelig til formål, at de pårørende så hurtigt som muligt kan få en vished for, hvad der er sket med deres kære, sagde Lars Bræmhøj.

Senere torsdag vil der komme oplysninger om tilstanden på de 16 tilskadekomne.

Chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj under pressemødet torsdag morgen. Foto: Carsten Bundgaard Andersen/Ritzau Scanpix

OVERBLIK: Ulykke på Storebælt * Ulykken skete omkring klokken 07.35 onsdag på lavbroen på Storebæltsforbindelsen. * Et lyntog på vej fra Odense mod Københavns Lufthavn blev ramt af dele fra et modkørende godstog og foretog en hård opbremsning på broen. * Toget havde afgang fra Odense klokken 07.11. * Der var 131 passagerer og tre medarbejdere om bord. * Otte passagerer har mistet livet, mens togpersonalet er i god behold. De dræbte er fem kvinder og tre mænd. Ingen af de omkomne er børn. * Politiet er 'ret sikre' på identiteten af fire af ofrene. En endelig identifikation af de sidste fire mangler. * Politiet er også sikker på, at der ikke er flere omkomne i toget. * 16 passagerer er blevet kvæstet i ulykken. * Blandt de kvæstede er 14 let tilskadekomne, mens to har 'moderate skader'. Alle menes at være uden for livsfare. * Passagertoget blev ramt af en eller flere genstande på Storebæltsbroen, da det passerede et modkørende godstog. * Ifølge Havarikommissionen var det tilsyneladende en tom trailer fra godstoget, der blev blæst af og forårsagede ulykken. * Fyns Politi oprettede efter ulykken et krisecenter, hvor de passagerer, der ikke er kommet fysisk til skade, kunne få psykologhjælp. * Ved middagstid onsdag blev centret lukket igen. * Hos Falck Helpcare har DSB også oprettet et særligt nummer til krisehjælp. Her kan kunder og pårørende ringe for at få hjælp. Nummeret er 70 11 51 55. * Desuden kan pårørende kontakte Fyns Politi og Odense Universitets Hospitals katastrofeberedskab på telefonnummer 96 97 00 00. * Som følge af ulykken er togtrafikken over Storebæltsbroen indstillet til klokken 10 torsdag. Her vil det ene spor åbne. Af: Ritzau Kilder: DSB, Fyns Politi, Ritzau, Banedanmark

Foto: Anthon Unger