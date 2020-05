Politiaktion i Køge: 22-årig stukket ned

Politiet er rykket ud til Ellemarken Parkvej i Køge. Ekstra Bladets fotograf på stedet fortæller, at der er seks-otte politibiler, og der har hele formiddagen været spærret af rundt om en boligblok. Ved 11:30-tiden fjernede politiet dog afspærringsbåndet.

Området er blandt andet blevet afsøgt med hunde.

Foto: Kenneth Meyer

Vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Arne Aabech oplyser, at der har været et knivstikkeri, og at en person er blevet stukket.

- Han er nu kørt på hospitalet, men det er heldigvis ikke så alvorligt igen. Hvorfor det er sket og hvordan er vi ved at undersøge, lyder det fra vagtchefen.

Arne Aabech vil ikke oplyse, hvilke skader offeret har.

Politiet modtog anmeldelsen fra 112, hvor der blev ringet ind kort før klokken otte i morges. Ifølge vagtchefen er der endnu ikke identificeret et gerningssted, men offeret bor ikke på Ellemarken Parkvej.

Det er ikke første gang, at politiet rykker ud til en alvorlig episode i Ellemarken.

Foto: Kenneth Meyer

29. januar blev en 31-årig bandeveteran alvorligt såret, da han blev skudt i Ellemarken.

6. april blev en 31-årig mand knivdræbt i samme område.

