Politiaktion: Mistænkeligt dødsfald

Politiet er til stede på en adresse i Viby J, hvor de undersøger et mistænkeligt dødsfald.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

'Vi er ved at undersøge et mistænkeligt dødsfald på stedet,' lyder det kortfattet fra politiet, der oplyser, at de ikke har yderligere informationer for nu.

Ekstra Bladets reporter på stedet beretter om, at der både er politi og redningsmandskab.

Hun beretter videre, at politiet har afspærret et stort område. Særligt omkring en parkeringsplads og på et grønt område arbejder politiet.

Politiet afhører samtidig borgere i området omkring og i boligblokken Vorkærparken.

Vores reporter kan se mindst otte politibiler på stedet, mens mellem 25 og 30 civilklædte betjente arbejder på stedet.

