Politiaktion mod psykisk syg: Var bevæbnet med skarpladt pistol

En større politistyrke fik lørdag talt en psykisk syg til at overgive sig i Frederiksværk, hvor han truede med at skyde sig selv. Politiet tog ingen chancer og sendte en indsatsstyrke og forhandler til Skovfogedlodden, mens ambulancereddere blev holdt standby på stedet.

Efter overgivelsen ransagede politiet stedet og fandt faktisk en skarpladt pistol.

Derfor sigtes den 35-årige mand nu for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, og han kræves varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød.

- Der er tale om en psykisk syg, så vi vil begære ham fængslet på en psykiatrisk afdeling, siger efterforskningsleder Henrik Sejer.

Politiaktionen startede, da den 35-årige skrev til en kontaktperson, at han ville skyde sig selv.