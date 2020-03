Politiaktion ved Herlev Hospital: Undersøger bombetrussel

Tirsdag morgen er Vestegnens Politi til stede på en parkeringsplads ved Herlev Hospital.

Det oplyser politiet på Twitter.

Ifølge politiet er de der for at undersøge et 'mistænkeligt forhold'. Det er senere blevet præciseret, at der er talet om en bombetrussel.

Ekstra Bladets mand på stedet oplyser klokken 09.40, at bomberydningstjenesten er ankommet sammen med bombehunde. Det bekræfter Vestegnens Politi, der tilføjer, at de er ved at undersøge en bil.

Politiet har ikke yderligere oplysninger i øjeblikket.

Opdateres ...