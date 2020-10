Politiaktion ved solcenter

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Opdateret klokken 17.07: En kvinde er anholdt.

Politiet har fredag sen eftermiddag været til stede på Vestergade i Grindsted i nærheden af et solcenter.

Det bekræfter vagtchef Jørn Lindhardt fra Sydøstjyllands Politi over for Ekstra Bladet. Han har dog ikke har mange flere oplysninger til sagen for nu.

- Hvorfor er I til stede?

- Det kan jeg ikke udtale mig om lige nu, siger vagtchefen.

Kort efter klokken 17 kan vagtchefen oplyse, at der er blevet anholdt en kvinde, men han kunne ikke fortælle nærmere om hvorfor, hvordan eller hvorledes.

Politiet er derfor så småt også ved at pakke sammen og forlade stedet.