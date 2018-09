Politiaktioner lukker færger og Danmarks største broer

Ved du noget? Har du billeder, et tip eller andre oplysninger Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm.takst)

Lige nu er alle broer og færgeruter til Sjælland lukket ned.

Både Storebæltsbroen og Øresundbroen er lukket.

- Politiet har bedt os om at lukke broen, siger trafikvagt Henning Godtfredsen hos Sund og Bælt, der står for driften af Storebæltsbroen.

Øresundsbroen oplyser også, at de har lukket broen på grund af en politiaktion.

Al togdrift mellem Sjælland og Fyn er også indstillet, det oplyser DSB.

Politiets Efterretningstjeneste ønsker hverken at be- eller afkræfte, at de er involveret i aktionerne rundt omkring i landet. Men de henviser til de respektive politikredse, oplyser en pressemedarbejder til Ekstra Bladet.

