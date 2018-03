Politianmeldt politichef: Fik vennetjenester for over 40 millioner kroner

Rigspolitiet er på dybt vand, efter ny rapport har afsløret, at de ikke kan redegøre for 2,5 milliarder kroner

Der sås lige nu tvivl om, hvorvidt Rigspolitiet har været involveret i vennetjenester for over 2,5 milliarder kroner, som de ikke kan redegøre for.

Det viser en eksterne rapport lavet af revisionsfirmaet PWC, skriver DR.

Vennetjenester for 40 millioner

Sagen startede ved den tidligere afdelingschef i Rigspolitiet, Bettina Jensen, som er blevet politianmeldt for at have givet vennetjenester for over 40 millioner kroner til tre eksterne konsulenter fra 2011 til 2013.

Og nu fremgår det af PWC's rapport, at politiets praksis generelt har været mangelfuld og ulovlig på flere områder.

For udover problemerne med den tidligere afdelingschef, afslører PWC's rapport, at politiet i perioden 2013 til 2016 ikke kan redegøre for, om de har overholdt deres pligt til at sende opgaver i udbud ved indkøb af opgaver for 2,5 milliarder kroner.

Snyd med konkurrencen

Ud af de 10,5 millarder kroner, politiet har brugt på opgaver, materiel- og konsulentarbejde, kan de ikke dokumentere for, om opgaver for i alt 2,5 af milliarderne har været i udbud.

Har de ikke det, har opgaverne ikke har været udsat for konkurrence, hvilket de skal.

PWC's rapport viser også, at flere af de konsulenter, som politiet har brugt, har fået betalt deres løn, før de har udført deres opgaver. Desuden konkluderer revisionsfirmaet, at der kan være eksempler på, at nogle konsulenter har fået betaling for opgaver, de ikke har udført.

Undersøger sig selv

Rigspolitiet anmeldte selv den tidligere afdelingschef Bettina Jensen, efter det kom frem, at hun skulle have givet vennetjenester og for flere millioner kroner.

Den sag kom frem i juni 2016, da BT kunne afslører nyheden om det.

Det fik Rigspolitiet til at igangsætte en intern undersøgelse, og den har blandt andet vist, at der er et generelt problem med politiets praksis i forhold til at sende opgaver i udbud.