Politibetjent dræbt i ulykke på motorvejen

En 35-årig mandlig politiassistent fra Østjyllands Politi har fredag mistet livet i en trafikulykke på Nordjyske Motorvej ved Randers.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Betjenten var på arbejde, da han forulykkede i en soloulykke på motorvejen.

- Det er med stor sorg, at jeg har modtaget beskeden om, at en kollega har mistet livet i tjenesten. Det rammer os alle dybt i dansk politi. Lige så meningsfyldt jobbet som politimand er i det daglige, lige så meningsløst er det, når vi alt for tidligt må sige farvel til en god kollega.

- Mine tanker og min dybeste medfølelse går til familie og pårørende i denne svære tid, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg i pressemeddelelsen.

Betjenten kørte i en civil politibil, da ulykken skete. Motorvejen var efterfølgende spærret som følge af ulykken og den efterfølgende oprydning og undersøgelser på stedet.

Politiet kan ikke oplyse nærmere om ulykken, da den skete, mens betjenten var i tjeneste, og den undersøges i stedet af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.