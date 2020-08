Politibetjent dræbt i ulykke

Betjenten var på vej hjem fra arbejde, da han kørte frontalt sammen med en anden bil. Han efterlader sig en hustru og to børn

En 37-årig betjent mistede lørdag livet i en trafikulykke på Falster, da han var på vej hjem fra arbejde. Betjenten havde været på overarbejde med sin hund, da ulykken skete.

Det skriver Thin Blue Line, en forening, der støtter tilskadekomne ansatte i dansk politi og deres pårørende, på Twitter:

'Lørdag morgen mistede en dygtig og afholdt kollega livet i et alvorligt færdselsuheld, og en familie mistede et medlem. Kollegaen havde været på overarbejde med sin hund i forbindelse med assistance til Vestegnens Politikreds. På turen hjem til sin bopæl blev kollegaen impliceret i et alvorligt færdselsuheld, og mistede desværre livet'.

Sydsjællands og Lolland Falsters Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at betjenten mistede livet i en ulykke på Falster lørdag morgen.

Mand og kvinde dræbt

I ulykken kørte to biler frontalt sammen på den brede landevej E55 Gaabensevej ved Bruntofte omkring klokken otte om morgenen.

En 31-årig kvinde sad i den modkørende bil.

Da politiet ankom til ulykkesstedet, var den ene død på stedet. Der blev tilkaldt ambulance og redningshelikopter, men den anden persons skader var så svære, at vedkommende også afgik ved døden på stedet.

Hvad der helt præcist er sket, er ikke slået fast endnu. Der er blevet taget blodprøver, foretaget fotodokumentation, afhørt vidner, og der har været en bilinspektør på stedet for at undersøge ulykken som led i efterforskningen.

Den 37-årige betjent efterlader sig en hustru og to mindre børn.

'Intet kan dulme de efterladtes smerte og sorg, og vi sender styrke og varme tanker til begge implicerede familier! Vi vil samtidigt gerne sende alle berørte kollegaer mange tanker! Det påvirker os alle meget, når vi mister en kollega! Ære være dit minde kære kollega!', skriver Thin Blue Line.