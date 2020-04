Politibetjent får hånd hugget af med sværd af indisk krigerkult: Bad om at se corona-pas

En indisk politibetjent ved navn Harjit Singh fik søndag morgen hugget hånden af med et sværd, da han og flere andre politibetjente blev angrebet af medlemmer af en indisk krigerkult i den indiske stat Punjab.

Det skriver CNN.

Seks andre politibetjente blev såret under angrebet.

Bad om at se pas

Ifølge mediet fandt angrebet sted, da et køretøj med syv mænd fra en indisk sikh–krigerorden kaldet Nihangs blev stoppet ved en vejspærring ude foran et grøntsagsmarked i Patiala-distriktet.

Da patruljen bad mændene om at vise deres rejsepas - papirer, man skal medbringe for at vise, at man har en god grund til at bevæge sig ud trods corona-lockdown - hev et af kultmedlemmerne et sværd frem og skar Singhs hånd af.

Politibetjentene blev kørt på hospitalet, hvor Harjit Singh fik syet sin hånd på igen under en næsten otte timer lang operation.

Det indiske politi har efter en større operation fanget og anholdt syv mænd, som er mistænkt for at stå bag angrebet.

Hele Indien er underlagt udgangsforbud på grund af coronakrisen, og indbyggerne må kun forlade deres hjem for at købe mad og medicin.