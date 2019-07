Politibetjent skudt: Gerningsmand hårdt såret

En dramatisk situation udspillede sig tirsdag eftermiddag på Tåsinge.

Her havde en mand forskanset sig i et hus, og politiet havde mistanke om, at han havde et våben.

Under aktionen mod manden blev han hårdt såret. Ligeledes blev en betjent skudt i armen, og han har det efter omstændighederne godt.

Begge personer er kørt til behandling på Odense Universitetshospital.

De pårørende til både betjenten og den hårdt sårede mand er underrettet. Sagen er overgivet til Den Uafhængige Politianklagemundighed.

Evakuerede beboere

Fyns Politi bekræfter, at otte personer har været evakueret i cirka en time, mens politiet fik overblik over situationen. De er tilbage i egne boliger.

I forb. Med den aktuelke aktion på Tåsinge kan vi bekræfte, at der kortvarigt har været evakueret 8 personer i ca. 1 time, mens vi fik overblik over situationen. De er nu tilbage i egne boliger med besked om at holde sig inden døre.#politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 30, 2019

Under aktionen bad politiet folk holde sig væk fra området.

Ifølge et vidne, som TV2 Fyn havde talt med, var der blevet affyret skud i området, og derfor havde naboerne været evakueret.

- Der kom to politimænd løbende ind med våben, mens vi var på arbejde. De havde sådan et stort maskingevær og sagde: Det her er ikke en øvelse. I skal tage jeres bil og løbe omgående og ikke komme for tæt på vinduer, fortalte Lotte Degnbol Hansen til TV2 Fyn.

- Politiet sagde, at der var blevet skudt, og der var en bevæbnet mand, lød det videre fra naboen.

Også Fyens Stiftstidende, der havde en mand på stedet, skrev, at der er affyret skud på stedet. Ifølge avisen lød et skud klokken 16.35. Herefter kørte en ambulance ned til huset og kort efter lød der yderligere tre skud.

Flere timers drama

Den højspændte situation stod på det meste af eftermiddagen.

Politiet reagerede på en anmeldelse, de fik klokken 13.13 fra en borger, fortalte Sunniva Pedersen, der er kommunikationskonsulent i Fyns Politi.

- Jeg kan ikke sige så meget, ud over at vi er dernede, og vi har en person, som der er meldinger om er bevæbnet.

- Vi har ikke været i kontakt med personen endnu, men vi er klar til at gå i dialog, sagde hun først på eftermiddagen.