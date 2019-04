Politibetjente forvekslet med bandemedlemmer og beskudt

Der blev affyret mindst fem skud mod en Mercedes, som en politibetjent og hans kollega – begge klædt i civil – kørte i om aftenen 29. september 2017 i Mjølnerparken på Ydre Nørrebro i København.

- Man kan høre bragene. Jeg får fornemmelsen af, at der er kugler, der går gennem ruden. Jeg rammes af glasskår. Men jeg overvejer ikke at trække min pistol. Jeg tænker kun på at overleve, fortæller betjenten.

Han er mandag indkaldt som vidne i Københavns Byret i en omfattende sag om banden Loyal to Familias (LTF) fremtid.

Overvejer permanent forbud

Der blev i september sidste år nedlagt et midlertidigt forbud mod banden. Den aktuelle retssag i Københavns Byret skal afklare, om forbuddet kan gøres permanent.

Politividnet afgiver forklaring i LTF-sagen, fordi skuddene, som blev rettet mod ham og hans kollega, blev affyret af et medlem af LTF.

Det pågældende medlem blev i december idømt 20 års fængsel og udvist af Danmark for drabsforsøg i forbindelse med skyderiet.

Den dømte kørte ifølge politibetjenten på en scooter sammen med en anden person, da der blev affyret skud i Mjølnerparken.

- Min overbevisning er, at de tror, vi er et vagtværn. I Mjølnerparken huserede Brothas. Det er deres territorium. Man ved, at Brothas har nogle fyre i området, som er klar til at gribe til våben og forsvare området, siger politibetjenten i Københavns Byret.

Ramte ikke

Betjentene blev ikke ramt af de skud, der blev affyret. De var til stede på Nørrebro i et andet ærinde, da de blev opmærksomme på en scooter med to personer om bord, der virkede mistænkelige.

De civilklædte betjente fulgte derfor efter scooteren ind i Mjølnerparken.

- Vi var overbevist om, at der skulle ske et attentat, siger vidnet.

Sagen om episoden fra Mjølnerparken er en af flere sager, der mandag bliver gennemgået i Københavns Byret.

Flere af sagerne omhandler LTF's konflikt med den rivaliserende bande Brothas, som kulminerede i efteråret 2017 i form af flere skudepisoder.

Sagen om, hvorvidt LTF er en forening, der kan opløses ved dom, blev indledt i februar og ventes afsluttet efter sommerferien.

