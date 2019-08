Politibetjente tæsker mand på hospital

To politibetjente blev arresteret, efter en video kom frem, hvor de bankede en fastspændt mand på et hospital i Hongkong. Befolkningen er i forvejen vrede over politiets voldelige adfærd under de seneste demonstrationer

De to betjente blev arresteret tirsdag under mistanke om stå bag et voldeligt overfald. Det sker efter en voldsom video har set dagens lys.

I videoen ser man lovens lange arm slå den 62-årig mand i ansigtet, maven og testiklerne.

Det skriver The New York Times.

Videoen er filmet på et overvågningskamera på North District Hospital i Hongkong. Filmen viser den ældre mand spændt fast til en båre, imens de to politifolk står over ham.

'Endnu et bevis på den øgede politibrutalitet'

Der demonstreres i disse dage på højtryk i Hongkong på grund af utilfredshed med en ny lov om udlevering af fanger til Kina. Den nye lov skal gøre det muligt at udlevere mistænkte fanger til retsforfølgelse i Kina og andre lande. Frygten er, at kritikere af Kinas styre kan ende i kinesiske fængsler uden en fair rettergang.

'Demonstranterne mener at videoen med den aldrende mand, der får tæsk af politiet, er endnu et bevis på den øgede politibrutalitet i Hongkong', skriver The New York Times.

Kina sender kampvogne og soldater mod Hongkong

Var ikke med til at demonstrere

Manden, der får tæsk af politiet, har ikke taget del i protesterne denne sommer - protester, som ofte er endt i voldelige konfrontationer med politiet.

Manden var derimod anklaget for at have angrebet politiet, og han var ifølge Lam Cheuk-ting, der er politiker for det demokratiske parti, beruset under episoden.

Demonstranterne og deres tilhængere forbinder politiets brug af vold i videoen til deres egne oplevelser under demonstrationerne, hvor politiet har benyttet sig af peberspray, knipler, gummikugler og tåregas for at opløse de store forsamlinger.

Se de voldsomme optøjer i videoen nedenfor

Næsten 2.000 tåregasgranater er blevet taget i brug de seneste to måneder, og anholdelserne har til tider været blodige.

- De seneste måneder er virkelig mange demonstranter blevet arresteret af politiet. Hvor mange blandt dem er så blevet udsat for lignende eller endnu værre misbrug? Enhver fornuftig person ville stille sig selv det spørgsmål, siger Mr. Lam Cheuk-ting ifølge The New York Times.

Protester når nye højder: Demonstranter stormer lufthavn

Efter hændelsen indgav en af den 62-årig mands sønner en klage, der i gang satte efterforskningen af de to betjente.