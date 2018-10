Politibil torpederet under biljagt

En omfattende politijagt udspandt sig mandag aften i sidste uge lokal tid i Los Angeles, da politiet jagtede et bandemedlem mistænkt for mord.

Under biljagten satte manden liv og lemmer på spil for at slippe væk fra ordensmagten i et flugtforsøg, der lignede noget fra et computerspil. Desværre for ham endte biljagten brat, da han bragede ind i en politibil.

Efter knap en halv times jagt blev den mordmistænkte anholdt og taget med på stationen. Politiet manglede dog stadig to mistænkte, der skulle være flygtet fra bilen under jagten. Senere lykkedes det dog at få fat i én af dem, mens den sidste stadig er på fri fod.

Det skriver det lokale CBS Los Angeles.

Midt under jagten måtte den pressede mand springe ud af sin bil, da han nåede en blind vej. Det holdt ham dog ikke tilbage, og den unge fyr stæsede afsted over en fodgængerbro, fandt en ny bil og tvang køreren ud, for så at køre afsted i den nye bil.

Se biljagten og den træls afslutning i videoen ovenfor.

