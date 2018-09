Politichef advarer andre bander: 'Fisk ikke i rørte vande'

Man risikerer at komme bag lås og slå, hvis man viser sig i det offentlige rum med synlige LTF-kendetegn, efter et landsdækkende foreløbigt forbud mod bandegrupperingen Loyal to Familia trådte i kraft i dag.

Men det betyder ikke, at andre rocker- og bandegrupperinger er uden for søgelyset. Det understregede Michael Kjeldgaard, politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, på et pressemøde på Københavns Politigård i dag.

- Dansk politi tager den organiserede bandekriminalitet meget alvorligt, og vi har bekæmpelsen af bandekriminalitet som en af vores højeste prioriteter, hvis ikke den højeste. Derfor vil man også i fremtiden se, at dansk politi slår ned på bandekriminalitet helt generelt, sagde han og kom med en advarsel:

- Og skulle andre rocker- og bandegrupperinger føle sig fristet til at fiske i rørte vande i forbindelse med det her forbud, så vil jeg gerne advare mod det. At tro, at man nu har fået lettere spil i forbindelse med forbuddet her, det vil være en fejl.

LTF bandes advokat: Jeg er klar med modtræk

Målrettet mod LTF

På spørgsmålet fra en journalist om, hvorvidt LTF er værre end andre bander som HA og Bandidos, eller hvorfor de har valgt at forsøge at forbyde dem, svarede chefanklager i Københavns Politi, Ida Sørensen:

- Efter bandekonflikten sidste år har justitsministeriet bedt Rigsadvokaten om at undersøge lige netop LTF, og det er LTF, vi har undersøgt i denne sag og efterforsket imod. Og det er det, vi har taget stilling til. Vi har ikke taget stilling til, om det skal ske i forhold til andre bander, siger hun.

Politi: LTF forbudt fra i dag

Hun fortæller, at Rigsadvokaten allerede tidligere har været ude og sige, at forbudssagen mod LTF er prøvesag.

- Vi har ikke haft nyere sager, hvor man prøver, om en forening kan opløses. På den måde bliver det her en sag, der kan vise, om det er en vej at forfølge fremadrettet, siger Ida Sørensen, mens Michael Kjeldgaard supplerer:

- Politiet har gennemført en meget omfangsrig efterforskning i forbindelse med den her sag. Der skal bruges tid til at efterforske sådan en sag så grundigt, så vi er sikre på, at vi har et solidt fundament at stå på

Samfundsskadende adfærd

Han siger, at 'bandegrupperingers indre logik handler om, at manifestere sig i det offentlige rum'.

- Man tager kontrol over geografiske lokalområder og den kriminalitet, der foregår i området. Den gennemfører de ved at være fysisk til stede og intimidere ved at bruge trusler og ved at vise, at de er en stærk forening. Det er det, vi i dag sætter et forbud i mod, og det er det, vi vil håndhæve rent politimæssig.t Vi er ikke i tvivl om, at det samfundsskadende og utryghedsskabende adfærd, foreningen LTF har, vil blive formindsket med det her forbud.

Det er en domstol, der i sidste ende skal afgøre, om Loyal to Familia kan forbydes endegyldigt.