Politichef advarer: Det kan jo gå helt galt

Otte biler er brændt af, et ukendt antal gerningsmænd på fri fod, og politiet famler efter et motiv.

Det er realiteterne efter en ny række bil-afbrændinger i København natten til i søndag.

– Det er fuldstændig ude i hampen, at nogen kan finde på at rende rundt og tænde ild i Københavns gader. Jeg må bare sige, at det overrasker mig, hver eneste gang, det sker, at man overhovedet kan finde på det, siger Peter Dahl, ledende politiinspektør og chef for beredskabet i Københavns Politi.

De forkullede biler er for længst blevet fjernet, efter de mange ildspåsættelser rundt om i København natten til søndag, og tilbage ligger de sørgelige rester af brændt gummi, metaldele og glas. Her ses resterne efter en udbrændt bil på Sjællandsgade på Nørrebro dagen derpå. Foto: Kenneth Meyer

Ingen kom til skade

Ekstra Bladet mødte søndag ejerne til to af de biler, det gik ud over i weekenden. Ingen af dem har lyst til at stå frem med navn og billede. Et kærestepar gav udtryk for, at selv om de ikke mener, gerningsmændene har været specifikt ude efter dem, så vil de være på den sikre side.

– Vi har ingen interesse i at skabe opmærksomhed omkring, hvem vi er, sagde manden, som desuden understregede, at han blot var glade for, at ingen kom til skade.

– Bilen er forsikret, så det gør ikke så meget, men det er da utrygt, at folk brænder biler af herude.

Forskellige gerningsmænd

Det er tredje nat på en uge, at biler bliver brændt af i København, og alene i august er det gået ud over mere end 20 biler i hovedstaden.

Bilbrand i Udbygade natten til søndag. Foto: Kenneth meyer

Alt tyder på, at der er tale om forskellige gerningsmænd - også natten til i går, hvor de otte biler blev brændt af på blot to timer.

– Vi kan konstatere, at det er forskellige måder, at bilerne er blevet antændt på. Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at det er de samme, der har gået ruten og antændt bilerne på forskellige måder, men det virker umiddelbart mere, som om at man er blevet inspireret af hinanden, siger Peter Dahl.

Kilder med indsigt i bandemiljøet fortalte i starten af måneden til Ekstra Bladet, at bil-afbrændingerne muligvis var startet som en reaktion på anholdelsen af en kendt bandefigur. Derudover har der været afbrændinger i forlængelse af tildækningsforbuddet 1. august, hvor unge fra det autonome miljø kom i konfrontation med politiet. Men de seneste brande adskiller sig ved, at de ikke er kommet i kølvandet på uroligheder med unge.

– Det er også derfor, vi famler lidt efter et motiv. Fordi der ikke har været demonstrationer eller lignende, som vi kan knytte det op på.

– Sverige har haft store problemer med bilafbrændinger. Kan gerningsmændene være inspireret derfra?

– Det er en mulighed. Det ligger lige for, at personerne er inspireret af et eller andet, men det er svært at sige præcist, når vi ikke har motivet. Det kan også bare være nogen, der vil have gang i gaden og se, om de kan få politiet til at køre rundt med blå blink. Eller nogen, der er glade for at se ild.

Bilbrand i forbindelse med uroligheder i starten af august. Foto: Kenneth Meyer

Det kan gå helt galt

Udover selve efterforskningen har politiet iværksat en indsats, hvor de dels er til stede i de udsatte områder med både uniformerede og civile betjente. Dels taler lokalpolitiet med unge i skoler og på institutioner for at finde ud af, hvad der foregår.

– Hvis der er tale om drengestreger, hvad vil du så sige til gerningsmændene?

– At de virkelig ikke tænker sig om. Heldigvis er brandene indtil videre blevet opdaget hurtigt, så det kun har spredt sig til andre biler. Men det kan jo gå helt galt. Det værste, der kan ske, er at det breder sig til beboelse. Det er virkelig ikke noget at spøge med, siger Peter Dahl og opfordrer beboere i området til at kontakte politiet, hvis de ser noget mistænksomt.

– Ring hellere til os engang for meget end en gang for lidt. Vi er til stede, så vi skal nok komme.

--------- EKSTRA SPLIT ELEMENT ---------

'Enormt ubehageligt og irriterende'

Tre biler blev natten til søndag sat i brand i området omkring Sjællandsgade på Nørrebro i København. Det gik ud over en enkelt bil på selve Sjællandsgade og to biler på den lille sidegade Udbygade.

Det sker blot fem dage efter, at ukendte gerningsmand senest satte ild til en bil i netop dette område, der har været hårdt ramt af ildspåsættelser af både biler og containere i løbet af august måned.

Ekstra Bladet tog en tur til Sjællandsgade, for at tale med områdets beboere om nattens ildspåsættelser.

Christopher Melin, 35 år. Foto: Kenneth Meyer

Christopher Melin, 35 år

- Jeg bor på Udbygade, lige over for der, hvor to biler blev brændt af. Jeg kom hjem i nat ved et tiden, og der så jeg, at en stor lastbil var i gang med at fjerne bilerne. Jeg synes selvfølgelig, det er enormt ubehageligt og irriterende. Jeg tror, det er nogle mennesker, der har det meget svært, siden de har behov for at gå rundt og gøre sådan nogle ting.

Julie Lindholm Andersen, 32 år. Foto: Kenneth Meyer

Julie Lindholm Andersen, 32 år

- Min kæreste og jeg bor lige overfor, så det undrer mig, at vi ikke har hørt noget. Det gik op for mig, at der var blevet brændt biler af, da vi hørte om det i radioen i morges. Det er sådan et fredeligt område, så man tænker slet ikke, at der kan ske sådan nogle ting her.

Elsine lena Espensen, 48 år. Foto: Kenneth Meyer

Elsine Lena Espensen, 48 år

- Jeg ejer ikke selv en bil, men kører derimod på cykel, og derfor er det virkelig irriterende, at der ligger glasskår på vejen i rigtig lang tid efter, fordi de ikke bliver fjernet. Jeg har svært ved at forstå, hvad der kan få folk til at gøre sådan noget. Det giver en øv-følelse at bo i et område, hvor folk kan finde på den slags, og man kommer til at tænke på, om man skal begynde at føle sig utryg ved at bo her.

Biler brændt af i august Ekstra Bladet har herunder lavet en opgørelse over de biler, der er blevet brændt af i august i Storkøbenhavn: Natten mellem 25. og 26. august 2018: To biler i Udbygade, Nørrebro En bil i Sjællandsgade, Nørrebro En bil i Peter Rørdamsvej ved Grundtvigskirken, København NV To biler omkring Emdrupvej, Hellerup To biler ved Hyrdevangen, Brønshøj 24. august 2018 - sen aften: Tre biler på Gyngemoseparkvej i Søborg 22. august 2018 - sen aften: To biler på Struensegade, Nørrebro 21. august 2018 - sen aften: Fire biler på Grønnemose Allé, København NV. En bil på frimestervej, København NV. En bil på sjællandsgade, Nørrebro Natten mellem 16. og 17. august 2018: En bil på Tranevej, København NV Natten mellem 4. og 5. august 2018: En bil i Læssøegade, Nørrebro En bil i Rovsingsgade, Nørrebro En bil i Wesselsgade, Nørrebro En bil i Sjællandsgade, Nørrebro Natten mellem 3. og 4. august 2018: En bil i Møllegade, Nørrebro En bil på ukendt adresse på Nørrebro Natten mellem 2. og 3. august 2018: Tre biler på Indre Nørrebro og i Københavns nordvestkvarter, blandt andet Horsebakken.

Billede fra bilbrand i udbygade natten til 26. august. Foto: Kenneth Meyer