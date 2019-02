Politichef anklaget for voldtægt af betjent på stationens toilet

En svensk politichef er blevet anmeldt for at voldtage en kvindelig betjent

En kvindelig betjent blev angiveligt voldtaget og seksuelt misbrugt af sin chef i gennem længere tid. Kvinden indberettede sagen i december 2018, men anklageren valgte i første omgang ikke at føre sagen videre.

Det betød, at kvinden fortsat måtte arbejde under ledelse af chefen, der angiveligt voldtog hende på et toilet i arbejdstiden.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Efterfølgende er der dog åbnet to interne undersøgelser, der skal forsøge at kaste lys over den alvorlige sag.

Aftonbladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra både anklageren, der valgte at droppe sagen og politichefen.