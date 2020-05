Politichef beklager efter by i flammer

Storbyen Minneapolis er efter to dages demonstrationer en by i kaos. Nu undskylder politichefen George Floyds død, der antændte byen

George Floyds død er ikke gået ubemærket hen i Minneapolis, USA.

Tirsdag blev han anholdt, og efter en meget brutal behandling af politiet i Minneapolis afgik han ved døden.

En storby i flammer

Siden har storbyen været ramt af voldsomme demonstrationer.

Onsdag tog det for alvor fart, og medier verden over kunne melde om en by i flammer, der samtidig blev hærget af plyndringer.

Politiet erkender skyld

Nu erkender politichefen i byen, at politiet har haft en medvirkning til den tragiske situation, skriver CNN.

- Jeg ved, at der lige nu er et underskud af håb i vores by. Og jeg ved, at vores afdeling (politiet red.) samlet har medvirket til det underskud af håb, fortalte Medaria Arradondo, politichef for Minneapolis Politi, på et pressemøde.

Han understregede dog samtidig, at han ikke kunne tillade plyndringerne og hærværket af byen, der onsdag prægede gadebilledet i Minneapolis.

En person blev derudover også skudt og dræbt i nærheden af onsdagens protester. Politiet undersøger nu hændelsen.

To demonstranter med t-shirts, der har George Floyds ansigt afbilledet. Foto: Stephen Maturen/Ritzau Scanpix

Opfordrer til fredelige demonstrationer

At George Floyds død skyldtes en anmeldelse om en falsk 20 dollarseddel, har ikke fået protesterne til at blive mindre.

Tværtimod.

Alligevel opfordrer den afdødes bror til at befolkningen i Minneapolis demonstrerer fredeligt.

- Jeg vil gerne have at alle opfører sig fredeligt. Men folk er kede af det og sårede, fordi de er trætte af at se afroamerikanske mænd dø, fortalte Philonise Floyds, bror til afdøde, til CNN.

- De betjente (der var involveret i George Floyds død red.) er nødt til at blive anholdt og holdt ansvarlige for deres handlinger, for folk vil have retfærdighed lige nu, fortsatte broren.

George Floyd arbejdede til dagligt på en bistro, hvor han i følge ejeren havde arbejdet i fem år. Han blev 46 år gammel.

Han efterlader sig to døtre på henholdsvis 6 og 22 år.