Politichef med løftet pegefinger: Hold afstand!

Rigspolitichef Thorkild Fogde minder lige om, at coronasmitten stadig skal tages alvorligt. Også når solen skinner og vi får lyst til at samles i det gode vejr.

- Vi har vist før, at vi som samfund kan bremse smitten. Og det er stadig vigtigt at holde afstand, siger Thorkild Fogde i en netop udsendt pressemeddelelse.

- Når I nu er derude, så tænk på, at ingen af os har lyst til, at vi igen skal til at lægge yderligere begrænsninger på vores muligheder for at være sammen. Vi ser desværre et stigende antal smittede, og det er derfor nu, at vi skal vi huske de gode vaner, så vi undgår nye begrænsninger, lyder opfordringen fra rigspolitichefen.

Politiet er særligt opmærksom på, at større grupper forsamles i solskinnet og derfor bryder forsamlingsforbuddet på maksimalt 100 personer på samme sted.

- Politiet er fortsat tilstede i byer, strande og parker. Og vi vil skride ind, hvis vi kan se, at antallet af personer og tætheden i et område bliver for stor.

- Det gælder ikke mindst i de egne af landet, hvor tallene viser, at smitten i øjeblikket breder sig. Når vi varsler særlige hotspots, er det for at gøre folk opmærksomme på, at man bør søge et andet sted hen, hvis man kan se, at der er for mange mennesker til stede. Ellers risikerer vi, at vi må lukke området helt, siger Thorkild Fogde.