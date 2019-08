Politichef om drab med køkkenkniv: Mor stukket 'talrige gange'

Fysisk underlegen alenemor var reelt uden chance for at overleve hidsig 15-årig søns dødbringende angreb - politiet leder stadigvæk efter et motiv

Det 38-årige offer i drabssagen i Ringsted var reelt uden chance for at overleve, da hendes teenage-søn mandag aften angreb hende med knivstik.

Det skete i kvindens soveværelse og på en svalegang foran den lejlighed, som hun delte med den 15-årige skoleelev.

Bjørke Kierkegaard, vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi og leder af drabsefterforskningen beskriver det nu som ’et meget voldsomt drab’.

Familie og venner lagde efter drabet i Ringsted blomster på den svalegang, hvor den 38-årige alenemor blev efterladt døende. Foto: Mogens Flindt

Retsmedicinere har foretaget obduktion af kvindens lig, men Bjørke Kierkegaard ønsker ikke at gå i detaljer med omfanget af det dødbringende overfald.

- Det er ikke relevant for offentligheden, om der er tale om 10, 20, 30 eller 100 knivstik. Men jeg kan bekræfte, at kvinden blev stukket talrige gange, og at dødsårsagen var vold med en kniv, siger efterforskningslederen.

Forfærdeligt og tragisk

I grundlovsforhøret erkendte drengen også at have stukket sin mor med en køkkenkniv ’i hvert fald syv gange’. Han ramte hende i maven, ryggen og halsen, og der var også afværge-læsioner på hendes arme.

Den fysisk underlegne kvinde råbte om hjælp, da sønnen efterlod hende liggende i en blodpøl på svalegangen. Men det var ikke muligt at redde hendes liv.

Den 38-årige kvinde værgede for sig med armene og råbte om hjælp, men på det tidspunkt kunne intet og ingen redde hendes liv. Der er navneforbud i sagen, og derfor er alle portrætter forsynet med maskering. Foto: Privatfoto

Drengen beskrev i retten sig selv som ’hidsig’ i situationen. Han er diagnosticeret som infantil autist og med opmærksomheds-forstyrrelsen add. Om det spillede en rolle for drabet, har politiet ikke overblik over endnu.

- Er I kommet nærmere et motiv?’

- Nej, det er vi ikke. Men der er tale om en meget tragisk hændelse i familien, som har fået den mest forfærdelige udgang, man kan forestille sig, siger Bjørke Kierkegaard.

Påvirket af medicin

- Kvindens far har oplyst, at drengen blev medicineret for sin forstyrrelse. Kan det have haft en negativ effekt på hans sindstilstand?

- Ingen kommentarer. Det vil formentlig komme frem under retssagen.

- Kan man forestille sig, at der kunne være flere gerningsmænd?

- Det er der intet, der tyder på. Slet ikke.

Den drabssigtede skoledreng var medicineret for sin opmærksomheds-forstyrrelse, da han angreb sin mor i hendes soveværelse. Foto: Privatfoto

Kvindens far og søster har overfor Ekstra Bladet fortalt, at den 15-årige flere gange har optrådte aggressivt og truende over for sin mor, og at den nu afdøde alenemor frygtede for sit liv. Hun var angiveligt bange for at være alene med sin søn.

Familien kritiserer på den baggrund Ringsted Kommune for ikke at have handlet hurtigt og effektiv nok, da hun bad om hjælp, to uger før sønnens fatale overfald.

Den 15-årige dreng er varetægtsfængslet i surrogat. Han opholder sig på en ungdomspsykiatrisk afdeling.

