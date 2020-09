Politichef om drabsdrama: - Han døde desværre for os

Hårdt kvæstet mand var i live, da politifolk og reddere forsøgte at komme det døende 31-årige knivoffer til undsætning på parkeringsplads i lille by

Politifolk og professionelle reddede blev vidner til et regulært drama, da de sent torsdag aften fandt en hårdt såret, nu afdød, 31-årig mand på en P-plads i den lille sjællandske by Gundsømagle.

- På det tidspunkt var han i live. Men han døde desværre for os, siger Bjørke Kierkegaard, vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiets vagtchef, Henrik Olesen, bekræftede i løbet af natten, at der var stukket med kniv, men det ønskede Bjørke Kierkegaard ikke at kommentere her til morgen.

'Massiv efterforskning'

Politiet modtog det første alarmopkald i sagen klokken 22.49 og satte hurtigt men forgæves en større redningsaktion med para-medicinere,og helikopter-assistance i værk.

Den nu afdøde, yngre mand llå på en parkeringsplads i Gundsømagle og var stadigvæk i live, da han fik professionel assistance. Foto: Kenneth Meyer

Igennem natten har Bjørke Kierkegaard stået i spidsen for, hvad han beskriver som 'en massiv efterforskning', og teknikerne er stadigvæk i gang.

Der er ikke foretaget anholdelser i sagen.

Opsøgt i sit rækkehus

Bjørke Kierkegaard fortæller, at forspillet til dødsfaldet var, at den nu afdøde mand blev opsøgt af en eller flere personer i sit rækkehus i Gundsømagle.

- Det udviklede sig til noget tumult i og også udenfor huset. Hvad motivet bag hændelsen kunne være, er uklart, siger Bjørke Kierkegaard.

På spørgsmålet om, drabet kan have relationer til det kriminelle bandemiljø svarer efterforskningschefen, at det 'er for tidligt at sige'.

Politiet er i kontakt med flere vidner, men er fortsat meget interesseret i yderligere henvendelser, der kan være relevante for den videre drabsefterforskning.

Ofrets lig blev kørt væk omkring klokken 04.45.

Yngre mand er stukket ihjel på gaden