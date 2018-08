Politichef på liste over mulige sexofre

Kvindelig politidirektørs navn stod på 22-årig anholdts liste over kvinder, han ville voldtage og dræbe

Der står forvaring hen over ryggen af en 22-årig mand fra Aalborg, såfremt et nævningeting om et par måneder siger ja til anklagerens tiltale om planlagt mishandling, voldtægt og drab på 17 navngivne kvinder fra Nordjylland.

Blandt de 17 tilsyneladende nøje udpegede sex- og drabsofre er direktøren for Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen, 50 år, oplyser politiet i dag.

Et andet navn på listen er den tiltaltes 24-årige nabo i et lejlighedskompleks i Aalborg, hvor han Ifølge anklageskriftet trængte ind om aftenen 2. januar i år.

Forsøgte at voldtage og dræbe sin nabo

Udstyret med en økse, lednings-strips og maskering brasede han ind til den 24-årige. Han slog hende og tog kvælertag, så kvinden kortvarigt mistede bevidstheden og var i livsfare.

Så forsøgte den 22-årige angiveligt at voldtage sit offer, og samtidig lod han hende forstå, at han også ville slå hende ihjel.

Det lykkedes imidlertid den 24-årige kvinde at vriste sig løs og stikke af. Hun fik slået alarm, og kort efter blev den 22-årige mand anholdt.

Politi fandt beviser hos tiltalte

Under en ransagning af hans lejlighed de følgende timer fandt politiet en seddel, hvor han havde skrevet navne på i alt 17 kvinder, som han enten planlagde at voldtage eller dræbe - eller begge dele.

På listen stod både den kvinde, der skulle blive hans første offer - den 24-årige kvinde. Og til de nordjyske politifolks forbløffelse også navnet på deres øverste chef.

Da det lokale politi dermed ikke kunne være neutral eller objektiv i sagen, er efterforskningen i stedet foregået hos Østjyllands politi.

Her siger anklager Dorthe Lysgaard, at de navngivne kvinder alle har bopæl i det nordjyske.

- Han er dels tiltalt for det konkrete overfald på naboen og dels for forsøg på voldtægt og drab på de øvrige 16 kvinder, i og med at han har nedskrevet deres navne og yderligere persondata, siger Dorthe Lysgaard.

Hun tilføjer, at sagen kommer til at foregå som et nævningeting. Manden nægter sig skyldig.

Anklageren ønsker ikke at oplyse, om den 22-årige er tidligere straffet. Såfremt han kendes skyldig, vil anklageren kræve ham idømt forvaring.

Ekstra Bladet har i formiddag forsøgt at få en kommentar hos politidirektør Anne Marie Roum Svendsen. Hun er ikke på kontoret i dag, men har bedt sin sekretær meddele, at hun ikke ønsker at udtale sig.