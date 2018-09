Chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov erkender, at målet for kæmpe politiaktion aldrig var en trussel mod sikkerhedssituationen i Danmark

- Vi har samarbejdet med PET i en sag, som frygtede, at folk har været truet på livet i Danmark. Vi fik oplysninger om, at den efterlyste Volvo befandt sig på et sted, hvor folkene i den kunne udgøre en fare. Det var derfor, vi satte så stor en aktion i værk.

Det oplyster chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov, Københavns Politi, på det pressemøde, der netop nu dykker ned i politiets menneskejagt fredag og historisk omfattende udrykning i flere landsdele.

Pressemødet foregår på politigården i København.

- Vi føler os sikre på, at det køretøj med tre til fire personer i, ikke har relationer til den trussel, og deres færden har ikke noget med den sikkerhedssituation at gøre, som vi havde med at gøre. Den sag vil jeg ikke sige mere om, fortælle chefpolitiinspektøren.

Fredag begyndte en enorm landsdækkende politiaktion. Få et hurtigt overblik over sagen i dette sammenklip (Foto / Redigering: Dansk Drone Netværk, Per Rasmussen, Henning Hjorth, Kenneth Meyer, Ole Steen / Kristian Hansen)

Mistænkelig adfærd

Jørgen Bergen Skov fortæller, at personerne i bilen er kendt i det kriminelle miljø. Han betegner dem som 'verdens måske mest uheldige kriminelle'.

- De udviste en mistænkelig adfærd og stak af, da politiet henvendte sig direkte til dem, og derfor satte vi aktionen igang. Det skal vi gøre - ellers er vi ikke vores opgave voksen, forklarer Jørgen Bergen Skov.

Han beklager, hvis folk har følt sig utrygge, og har oplevet ulemper på grund af de lukninger og afspærringer, som menneskejagten kastede af sig.

- Nu har vi så stor sikkerhed i vores efterforskning, at vi kan skille de to sager ad. Men når vi modtager troværdige informationer, som relaterer sig til folks liv, så agerer vi på det, siger Jørgen Bergen Skov.

Ingen grund til bekymring

Pressemødet ligger i forlængelse af et stort pres fra store dele af den danske befolkning, som på de sociale medier og i landsdækkende medier som Ekstra Bladet har efterspurgt en ordentlig forklaring fra politiets side.

Især to spørgsmål har trængt sig på hos mange danskere:

Hvorfor var det nødvendigt, at sætte det særlige 'manhunt'-system i værk og stoppe tog-forbindelser og færger, lukke Øresundsbroen og Storbæltsbroen og reelt lamme Sjælland trafikalt og logistisk?

Hvorfor meldte politiet ud, at de tre personer i den efterlyste Volvo V90 med svensk indregistrering kunne være farlige kriminelle, og at folk under ingen omstændigheder skulle tage kontakt til dem, hvis de krydsede deres vej?

Samtidig meldte politiets ledelse ud, at danskerne ikke havde grund til at være bekymrede.

Jørgen Bergen Skov fortæller, at der aldrig var reel grund til at føle sig utryg. Han oplyser, at politiet ventede med at stå frem med en forklaring på det skete, fordi det var den tid, det tog at sikre sig, at personerne i den efterlyste bil ikke havde noget med den mulige sikkerhedsmæssige trussel at gøre.

Politichefen afviser på gentagne spørgsmål at komme nærmere ind på, hvad den sikkerhedsmæssige sag bunder i.

