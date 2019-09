Politielev nægter trafikdrab på kollega

Voldsom ulykke under øvelseskørsel med blå blink kostede 35-årig kørselsinstruktør livet

Det kostede en af politiets erfarne kørselsinstruktører livet, da en stor Mercedes-Benz stationcar 7. september sidste år i høj fart forulykkede under øvelseskørsel på motorvej E45 ved Randers.

Med en nu 25-årig politielev ved rattet kørte bilen mindst 160 km/t. på en sejlende regnvåd kørebane, da den pludselig mistede kontakten med asfalten og blev kastet rundt på vejen. Øjeblikke efter ramte den tunge bils højre side et betonautoværn, der gennemborede højre fordør og dræbte den 35-årige.

Da bilen til sidst lå stille på en græsskråning, var den totalt splittet ad. Bilens fører kom ikke alvorligt til skade.

Nægter sig skyldig

Men i dag - næsten på årsdagen - rulles den ulykkelige tragedie op i Retten i Randers, hvor den unge politimand ikke alene er tiltalt for uagtsomt manddrab, men også for en række overtrædelser af færdselsloven samt politiets regler om udrykningskørsel.

Den 25-årige nægter sig skyldig i anklageskriftet, lød det ved retsmødets begyndelse.

- Jeg foreslog, at vi kørte 130-140 km/t., og det, syntes B. var en god idé, lød det fra tiltalte.

- Der var kun positiv feedback fra B. Han var dog irriteret over, at de andre trafikanter ikke trak ind, for vi kom jo med blå blink, sagde politieleven.

Kørte mindst 170 km/t.

Politiets eget tekniske udstyr og en erklæring fra en bilinspektør slår imidlertid fast, at farten har været på 170 km/t. eller mere, da bilen ramte autoværnet..

Anklager Christina Schou vil senere i dag søge svar på, om det var nødvendigt at køre udrykning med så høj fart på så våd en vej. Samt om det overhovedet var berettiget at øve sig i udrykning under øvelseskørsel.

Foreløbig er det kommet frem, at den unge politimands svage punkt under hans uddannelse netop har været kørsel under særlige omstændigheder.

Blev tilbudt ekstra kørekursus

- Han havde en evne til at køre hurtigere, end hans evner tillod, lød et skudsmål fra en af politielevens foresatte.

Men da han i sommeren 2018 kom i praktik hos Østjyllands Politi, var de relevante kurser i patruljekørsel dog bestået, omend han blev tilbudt ekstra køreundervisning.

Det var under et heldagskursus den følgende uge sammen med den nu afdøde køreinstruktør, at køreturen endte med dødelig udgang. Tidligere på dagen havde DMI udsendt varsel om skybrud og voldsom regn - navnlig over Østjylland.

Anklageren oplyste i formiddag, at den 25-årige hverken har været suspenderet fra tjeneste eller været overført til andet arbejde.

Sagen fortsætter i dag ved Retten i Randers. Der ventes dom i morgen.

