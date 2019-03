Politiet: 11-årig skød og dræbte 14-årig

En kun 11-årig dreng forventes at blive sigtet for overlagt mord i den amerikanske delstat Tennessse.

Politiet i Memphis oplyser, at en 14-årig dreng nu er død, efter at han onsdag aften blev skudt af den 11-årige. Også en 24-årig mand blev ramt, men hans tilstand er stabil.

Politiet har ikke identificeret den 11-årige nærmere overfor de amerikanske medier. Man politiet er overbevist om, at den 11-årige skød og dræbte den 14-årige under et tyveri.

En dommer skal nu afgøre, om drengen skal sigtes for overlagt drab efter den lovgivning, som gælder for voksne, skriver nyhedsbureauet AP.

Det er uklart, om drengen overhovedet har fået en beskikket forsvarer.