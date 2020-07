Politiet: 114 var nede

Det var torsdag morgen ikke muligt for alle borgere at få fat i politiet på 114

Opdateret 07.38: 114 virker igen

Politiets 114-nummer fungerede ikke, som det skulle torsdag morgen.

Flere borgere kunne derfor have haft problemer med at ringe på nummeret, skrev politiet på Twitter.

114 bruges til at kontakte politiet i hele landet, hvis man har en anmeldelse, der ikke er akut.

Det kan for eksempel være anmeldelser om indbrud, hvor der ikke er akut behov for udrykning. Nummeret kan normalt også bruges til at tippe politiet om sager.

Politiet råder i stedet borgere til at ringe på 25426299 eller 25426313. De giver besked, når 114-nummeret igen kan anvendes.

