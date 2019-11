Politiet: 20-årig blev skudt ned

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 20-årig mand blev ramt af flere skud, og der blev skudt adskillige gange på stedet.

Sådan lyder det fra politiet i en status efter et skuddrama klokken 21.59 onsdag aften i Morelhaven i Høje-Taastrup.

Politiet oplyser, at offeret er alvorligt såret, men hans tilstand beskrives som stabil.

- Umiddelbart ligner det et opgør i det kriminelle miljø, men vi er på et meget indledende stadie i efterforskningen, og det er alt for tidligt at sige noget om motiverne bag, siger politikommissær Henrik Hougaard i en pressemeddelelse.

Kort efter skudepisoden fik politiet anmeldelse om en brændende bil på Soderupvej i Fløng – ca. ti km fra Morelhaven.

Politiet mener, at det er sandsynligt, at bilen er gerningsmændenes flugtkøretøj.

I forbindelse med bilbranden i Fløng har vidner set en lille lys og en større mørk bil køre fra stedet, oplyser politiet.

Vidner har til politiet beskrevet to maskerede mænd, som de mulige gerningsmænd.

Inden skyderiet blev de set sidde i en mørk bil på parkeringspladsen foran Morelhaven 1, hvor de angiveligt ventede på nogen.

Københavns Vestegns Politi hører meget gerne fra vidner, der har set de mulige gerningsmænd eller øvrigt mistænkeligt op til skyderiet. Politiet søger også vidner, der har set noget i forbindelse med, at det mulige flugtkøretøj blev brændt af i Fløng.

Politiet indsætter torsdag, som led i en tryghedsskabende indsats, den mobile politistation i området.

Beboere har overfor Ekstra Bladet beskrevet området med andelsboliger i form af rækkehuse, som et trygt og rart sted uden problemer.

En mandlig beboere siger , at unge ind i mellem mødes på p-pladser i området i deres biler, men han har ikke haft oplevet, at de skabte problemer.

Kontakt Københavns Vestegns Politi på 1-1-4, hvis du har oplysninger om skudepisoden.