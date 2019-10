Politiet åbnede skjult dør i bad: De fandt noget utroligt

Det italienske politi har frigivet en utrolig video, hvor politiet i forbindelse med et gerningssted på den italienske ø Sardinien finder en skjult dør i flisevæggen i en brusekabine i et badeværelse.

En politi-kvinde åbner langsomt døren, og fra et hemmeligt rum stråler et meget kraftig lys. Herefter åbnes døren helt og afslører et utroligt syn. Politiet finder nemlig en gigantisk marihuana-farm med hele 500 hashplanter.

Det skriver CNN.

I forbindelse med sagen konstaterer politiet, at planterne gror under masser af halogen-lamper i et kraftigt opvarmet rum. Al elektriciteten i det store indendørs drivhus var i øvrigt stjålet fra nærliggende energi-kilder.

På gerningsstedet fandt politiet også en ulovlig pistol samt ammunition.

Huset ejer blev straks anholdt og sigtet for overtrædelse af narkotika-lovgivningen samt besiddelse af et ulovligt våben.