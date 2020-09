Politiet advarede mod brand i villakvarter: 'Hold afstand'

Søndag advarede politiet mod en brand i en åben udestue i Aabenraa. Der befandt sig to gasflasker uden for bygningen

Politiet opfordrede søndag eftermiddag beboere i nærheden af en brand i en åben udestue på Møllevænget i Aabenraa om at holde afstand til branden.

Meldingen var først, at der var gasflasker i bygningen. Det skrev politiet på Twitter.

'Brand i garage på Møllevænget i Aabenraa. Garagen overtændt og risiko for spredning til villa. Familien er ude af huset - ingen personskade. Gasflasker i bygningen - hold afstand. Brandvæsen og politi er fremme på stedet,' skriver de.

'Ingen fare'

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt, at der var tale om to gasflasker.

- Og de stod uden for bygningen og er blevet sikret nu af brandvæsnet. Det var den slags som smelter i stedet for at springe, siger Erik Lindholdt.

- Så der skulle være styr på det derude, og der er ingen fare, fortsætter han.

En person sigtet

På Twitter melder politiet klokken 17.33, at man har fundet frem til brandårsagen og desuden har sigtet en person for overtrædelse af Beredskabsloven.

'Brandårsag: Brug af ukrudtsbrænder. Overdækning v/terrasse nedbrændt og mindre skade på villaen. Garage og personbil sodskadet. En person sigtet for overtrædelse af Beredskabsloven,' skriver de.

Politiet fik anmeldelsen klokken 16.27. Klokken 17.45 er beredskabet færdige på stedet, og branden er slukket.