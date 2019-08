Politiet advarer bilister: Stor indsats begynder

Man skal sørge for at holde højre fod i bero den kommende uge, hvis man vil undgå en fartbøde.

Politiet begynder nemlig en stor indsats mod hastighedsovertrædelser på de danske landeveje mandag 12. august. Den ekstra kontrol skal køre ugen ud og sker i samarbejde med det europæiske færdselspolitisamarbejde, TISPOL.

- Hvert år bliver politiet kaldt ud til trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet.

- Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Ifølge Vejdirektoratets hastighedsbarometer kører flere end halvdelen af danske trafikanter for hurtigt på landevejene. Det skulle også være der, de fleste alvorlige ulykker sker. Indsatsen er også delvist finansieret af EU-kommissionen.