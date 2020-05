Politiet advarer: Coronatricktyve på spil

Midt og Vestsjællands politi advarer her til aften på Twitter om tricktyve, der skaffer sig adgang til ældre borgeres bolig under påskud af, at ville 'sprøjte mod corona'

Ved hele fem lejligheder har tricktyve på Sjælland forsøgt at skaffe sig adgang til ældre borgeres bolig.

Under påskud af at ville 'desinficere mod corona', er de flere steder lykkedes med deres foretagende.

- De dukker op hos ældre borgere, hvor de står med nogle hvide flasker i hånden, hvor de fortæller, at de er kommet for at desinficere mod corona.

- På den måde får de snydt sig ind i boligerne, hvorefter de stjæler med arme og ben, hvor det lykkedes dem at komme ind, fortæller vagthavende ved Midt og Vestsjællands politi.

De ubudne gæster snakker gebrokkent dansk, beskrives som østeuropæiske af udseende og er derudover iklædt mørkt tøj og et mundbind. Tyvene kører derudover i en hvid bil, fortæller politiet.

Tricktyvene har været godt omkring i Midt og Vestsjællands område, hvor gerningsmændene har været aktive i Holbæk fra kl. 17.06, hvor politiet modtog den første anmeldelse.

- I Lille Skensved modtager vi en anmeldelse fra en borger kl. 19.20, hvor vi desværre kommer for sent, så tricktyvene nåede væk.

Sidste anmeldelse modtager politiet kl. 19.54, hvor gerningsmændene er set omkring Bjæverskov ved Ringsted.

- De ældre skal være opmærksomme på, at vi i Danmark ikke bruger de her metoder til at undersøge, om der er corona i hjemmet hos folk. Så hvis nogen banker på og påstår, at de skal ind og undersøge og sprøjte for corona, så skal de sige nej og kontakte politiet med det samme, fortæller vagthavende ved Midt og Vestsjællands politi.